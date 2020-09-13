Испанский футбольный клуб «Барселона» рассматривает возможность приобретения защитника английского «Арсенала» Эктора Бельерина. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Marca.

По информации источника, «Барселона» хочет взять в аренду 25-летнего футболиста после того, как сможет продать правого защитника Нелсона Семеду. Отмечается, что вариант с полноценным трансфером Бельерина каталонский клуб также готов рассмотреть.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Бельерин провел 15 матчей и забил один гол. Он является воспитанником «Барселоны». За лондонский клуб испанец дебютировал в 2013 году. В составе национальной сборной он провел три игры.

«Барселона» начнет участие в чемпионате 27 сентября домашним матчем третьего тура против «Вильярреала». Первые два матча были перенесены из-за участия «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов в августе.

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