Французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) намерен подать иск к транснациональной ювелирной компании Tiffany по факту ненадлежащего управления компанией в период кризиса.

«LVMH намерен подать иск в суд штата Дэлавэр (США) против Tiffany из-за ее плохого антикризисного управления», — отмечается в коммюнике. В концерне также подчеркнули, что были удивлены иском, поданным к нему со стороны Tiffany. «Считаем эти действия абсолютно необоснованными», — приводит ТАСС коммюнике концерна.

В LVMH отметили, что Tiffany давно готовила это «клеветническое дело». «LVMH намерен активно защищать себя в суде, — продолжили представители концерна. — Длительная подготовка этого дела со стороны Tiffany свидетельствует о ее недобросовестных отношениях с нами».

По мнению представителей французской компании, обвинения в том, что LVMH намеренно не направил документы для антимонопольных регуляторов, чтобы затянуть сделку о слиянии с Tiffany, являются «беспочвенными». «В ближайшие дни состоится подача документов», — пояснили там и добавили, что представители Tiffany в курсе ситуации.

В LVMH также сообщили, что их «совет директоров изучил актуальное экономическое положение Tiffany и предпринятые ее руководством меры по управлению в условиях кризиса». Во французской компании назвали «неутешительными» результаты работы компании в первом полугодии, отметив, что они уступают результатам сопоставимых брендов концерна. «LVMH будет вынуждена оспорить принятые руководством Tiffany и его советом директоров решения по кризисному руководству», — подчеркивается в коммюнике. В частности, французская сторона указала, что руководство ювелирной компании не руководствовалось обычным курсом по распределению дивидендов в тот момент, когда компания терпела убытки.

«Таким образом LVMH подтверждает, что необходимые условия для заключения сделки с Tiffany не были выполнены», — заключили в концерне.

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