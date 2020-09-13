В главном бою прошедшего в Лас-Вегасе турнира UFC Fight Night 177 в минимальном женском весе встретились 32-летняя представительница США Анджела Хилл и ее 34-летняя соотечественница Мишель Уотерсон.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Уотерсон решением судей — 47:48, 49:46, 48:47. По статистике значимых ударов преимущество на стороне Хилл — 131 (из 261 попытки) против 128 (из 324 попыток). По общему количеству ударов впереди Уотерсон — 162 против 146.

Для Уотерсон эта победа стала 18-й при восьми поражениях в MMA. Хилл проиграла девятый бой в карьере при 12 победах.

Minval.az