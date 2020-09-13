Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек в интервью изданию Welt am Sonntag призвал пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом, отметив, что ситуацию нельзя оценивать лишь исходя из данных о количестве заражений, а случаи бессимптомного течения COVID-19 не обязательно плохи.

«Мы не должны ограничиваться лишь количеством заражений при оценке ситуации», — считает вирусолог.

По его словам, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в Германии и других европейских странах, о росте смертности едва ли можно говорить. Профессор отметил, что нельзя «позволить жизни приостановиться», и никто — ни один политик, вирусолог или эпидемиолог — не знает «единого правильного способа борьбы с пандемией».

По мнению Штрека, заражения по возможности необходимо предотвращать, но вместе с тем данные по числу зараженных можно интерпретировать иначе, чем сейчас.

«С социальной точки зрения, случаи заражения без симптомов не обязательно плохи. Чем большее число людей заражается, не проявляя симптомов, тем большее — хотя бы на короткий период времени — приобретает иммунитет. Они больше не могут способствовать пандемии», — заключил боннский профессор.

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