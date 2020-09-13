Турция вскоре может объявить об открытии новых месторождений в Черном и Средиземном морях. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Глава ведомства сообщил, что до конца года в Турцию прибудет новое судно — плавучая платформа по хранению природного газа, которая была заказана Анкарой два года назад по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Новое судно получило название «Эртугрул Гази».

Министр энергетики и природных ресурсов Турции также прокомментировал напряженность в восточной части Средиземного моря.

«Турция не оставит без ответа безответственные шаги внерегиональных игроков, пытающихся показать себя лидерами восточного Средиземноморья»,- предупредил Донмез.

Minval.az