В нескольких немецких городах в субботу, 12 сентября, вновь прошли демонстрации против ограничительных мер, введенных правительством из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Только в Мюнхене, по оценкам полиции, собралось около 10 000 человек — в 20 раз больше, чем ожидалось, пишет DW.

В Ганновере и Висбадене сотни человек вышли на улицы, выражая недовольство чрезмерным, по их мнению, посягательством на основные права и «государственным произволом». Как сообщает dpa, демонстрации были мирными.

Из-за того, что количество демонстрантов в Мюнхене значительно превысило заявленное и многие протестующие отказывались носить маски, полиция сначала остановила колонну, однако, по данным пресс-службы полиции, обошлось без задержаний.

В Ганновере, по данным полиции, протестовало более тысячи человек. Протестующие называли пандемию фейком. «Они отнимают у нас наши права», — заявила одна из участниц. «Корона — это грабеж», «Против обязательной вакцинации, намордников, государственного насилия, лживой прессы и предателей народа» — такие надписи можно было прочитать на футболках демонстрантов.

Одновременно в городе прошло несколько демонстраций сторонников государственных мер в связи с коронавирусом. Их девизом было «За защиту здоровья и против теорий заговора».

В Висбадене на демонстрацию вышло гораздо меньше отрицателей COVID-19, чем было заявлено. Полиция ожидала, что на улицы выйдут 150 демонстрантов, но в итоге людей оказалось в три раза меньше, хотя первоначально стоящая за протестами инициатива «Querdenken» («Нестандартное мышление», — Ред.) заявляла о выходе 3000 человек.

Прошедшие 12 сентября акции против мер правительства по борьбе с коронавирусом — не первые для Германии. Так, 29 августа в демонстрации противников ограничительных мер в Берлине приняли участие около 18 тысяч человек.

По данным немецких СМИ, среди них были как «рейхсбюргеры» и сторонники теорий заговора, отрицающие существование коронавируса, так и молодые люди, пенсионеры и семьи с детьми.

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