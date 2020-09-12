Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал действия актера Михаила Ефремова, который был осужден на восемь лет колонии за пьяное ДТП. В частности, он назвал артиста ничтожеством, наркоманом и преступником и обвинил его в отсутствии боли. Об этом ведущий заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Соловьева, после смертельной аварии Ефремов не сделал для себя выводов. При этом, как считает телеведущий, к назначенному наказанию во многом привели действия адвоката актера Эльмана Пашаева.

«Но Ефремов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, у него нет боли, у него нет сочувствия. Он же человека убил. А ему наплевать», — возмутился Соловьев.

Minval.az