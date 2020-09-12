Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор был задержан на этой неделе на французском острове Корсика по подозрению в попытке сексуального насилия и непристойном поведении, сообщил прокурор города Бастия в субботу.

Представитель Магкрегора сказал порталу TMZ, что тот категорически отрицает все обвинения и был отпущен после того, как ответил на вопросы правоохранителей.

В четверг, 10 сентября, в полицию было подано заявление, после чего Макгрегора допросили и задержали, говорится в заявлении гособвинителя.

«После жалобы… на действия, которые можно описать как попытка сексуального насилия и непристойного обнажения, Конор Энтони Макгрегор стал фигурантом слушаний в жандармерии», — сказано в сообщении прокуратуры.

Никаких других деталей обвинения или подробностей о пострадавших не сообщается.

Minval.az