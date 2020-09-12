Специалисты турецких оборонных компаний ASELSAN и TÜBİTAK разрабатывают «миниатюрные» противобункерные авиационные бомбы весом в 145 кг.

Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в Twitter в субботу.

По его словам, тестирование бомб, которые можно будет интегрировать как на самолеты F-16, так и на ударные беспилотники, продолжается.

«Каждый F-16 может нести под крылом по 4 подобные бомбы, разрабатываемые в двух конфигурациях – бронебойные и осколочные. Эти же бомбы мы планируем размещать на БПЛА», — сообщил Демир, который разместил в соцсетях видео с испытаний боеприпаса.

«Миниатюрная» бомба оснащена крыльями и имеет систему наведения INS/GPS. Боезапас способен поражать цель на расстоянии до 100 км. Причем на расстоянии до 65 км бомба способна пробить бетонную преграду толщиной в 1 метр.

Minval.az