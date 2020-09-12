В ходе 77-го Венецианского международного кинофестиваля 11 сентября состоялся показ фильма азербайджанского режиссера Хилала Байдарова «Səpələnmiş ölümlər arasında» («Среди рассыпанных смертей»/In Between Dying), сообщает Trend.

В показе фильма в Венеции приняли участие режиссер Хилал Байдаров, оператор-постановщик Эльшан Аббасов, актеры Орхан Искендерли, Рена Аскерова и Гусейн Насиров.

В рамках фестиваля азербайджанские кинематографисты также приняли участие в пресс-конференции.

Впервые в истории отечественного кинематографа фильм азербайджанского режиссера включен в основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля, и борется за главную награду – «Золотой лев».

Кинолента повествует об истории любви молодого человека по имени Давуд, мечтающим о настоящей семье, и верящим, что именно это привнесет смысл и любовь в его беспокойную жизнь. С Давудом случается череда неожиданных происшествий…

Авторы сценария – Рашад Сафар и Хилал Байдаров, оператор-постановщик – Эльшан Аббасов, композитор – Кянан Рустамли, исполнительные продюсеры – Денни Гловер, Сусан Рокфеллер.

В фильме заняты актеры Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Гусейн Насиров, Самир Аббасов, Кямран Гусейнов, Марьям Нагиева, Кюбра Шюкюрова, Нармин Гасанова, Огтай Намазов, Мурват Абдулазизов и другие.

77-й Венецианский международный кинофестиваль проходит со 2 по 12 сентября 2020 года. Сегодня будут названы победители.

Minval.az