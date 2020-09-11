Компания Land Rover презентовала новый гибридный внедорожник Land Rover Defender 400e. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на New Atlas.

Внедорожник оснащен электрическим аккумулятором мощностью 141 лошадиную силу, а также литий-ионной батарей 19,2 кВт в час. Также Defender 400e получил четырехцилиндровый двухлитровый двигатель мощностью 296 л.с. Авто проезжает на электрическом заряде до 43 километров.

Гибрид разгоняется до ста километров в час за 5,6 секунды, при максимальной скорости в 209 километров в час.

Land Rover Defender 400e заряжается до 80% за 30 минут при заряде от 50кВт станции.

Стоимость новинки в компании пока не сообщают.

Minval.az