Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что среди молодёжи есть те, кто не знает недавнего прошлого страны. Такую позицию он высказал на встрече с учёными в Национальной академии наук.

— Да, они не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее, — цитирует БелТА Лукашенко.

Он добавил, что так можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику и отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости.

— Но вы же понимаете, что жизнь — не ролик из Интернета. Назад не отмотаешь, — подчеркнул белорусский лидер.

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