Американская сеть аутлетов Century 21 объявила о банкротстве. Причиной этого стали последствия пандемии коронавируса — карантин и закрытие офлайн-магазинов.

Теперь сеть закроет все 13 своих торговых точек, поскольку ей не удалось получить страховые выплаты в размере $175 миллионов — они должны были покрыть финансовые трудности на фоне пандемии. Тем не менее компания еще попробует отстоять положенные деньги в суде.

Сеть аутлетов Century 21 просуществовала почти 60 лет — она была основана в 1961 году. Кроме Нью-Йорка магазины Century 21 были открыты в Нью-Джерси, Пенсильвании и Флориде.

Из-за пандемии о банкротстве объявили многие модные универмаги и бренды, в том числе Neiman Marcus, Brooks Brothers, J.C. Penney и J.Crew.

Minval.az