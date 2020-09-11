В отношении ООО «Планета парни из Баку LTD» составлен административный протокол за несоблюдение правил карантинного режима.

Протокол будет рассмотрен и по нему вынесут соответствующее решение в Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой, передает Репорт.

Протокол составлен на основании статьи 211.2 (нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также непредотвращение нарушения этих требований должностными и юридическими лицами) Кодекса об административных проступках АР.

Согласно этому административному правонарушению, юридические лица штрафуются на 400 манатов.

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