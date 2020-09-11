Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Альберта Анатольевича Лиханова орденом «Достлуг» за заслуги в укреплении гуманитарных связей между Азербайджаном и Россией.
Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Альберта Анатольевича Лиханова орденом «Достлуг» за заслуги в укреплении гуманитарных связей между Азербайджаном и Россией.
Дата: 2020/09/11 15:05
Раздел: Новость
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