Арестованный экс-глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаил Велиев отказался от своего адвоката.
Он расторгнул договор с прежним адвокатом Эюбом Алекперовым и заключил новый договор с другим адвокатом.
Арестованный экс-глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаил Велиев отказался от своего адвоката.
Он расторгнул договор с прежним адвокатом Эюбом Алекперовым и заключил новый договор с другим адвокатом.
Дата: 2020/09/11 12:03
Раздел: Новость
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