Арестованный экс-глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаил Велиев отказался от своего адвоката.

Он расторгнул договор с прежним адвокатом Эюбом Алекперовым и заключил новый договор с другим адвокатом.

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