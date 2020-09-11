Германия все еще допускает приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

Он подчеркнул, что окончательное решение Берлина по проекту будет зависеть от действий Москвы. «Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании [инцидента], может внести вклад в то, чтобы решение [о приостановке строительства] не было принято», — отметил дипломат. По его мнению, иногда санкции действительно следует применять, чтобы воздействовать на другую сторону.

Minval.az