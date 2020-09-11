Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — за сутки в стране выявлено более 3 тысяч новых случаев. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает «Интерфакс — Украина».

Прирост составил 3144 случая инфицирования. Больше всего зараженных выявлено в Киеве — 404 человека. Далее идут Тернопольская (302), Одесская (283) и Харьковская (280) области. За сутки умерли 53 пациента, выздоровели 1128 человек.

Всего с начала пандемии коронавируса на Украине было выявлено более 148 тысяч инфицированных. Из них 3076 человек скончались, а более 67 тысяч — вылечились.

За последние сутки число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось сразу на 87.

Такого большого суточного роста инфицированных коронавирусом за одни сутки в Грузии с начала пандемии еще не было.

По данным Национального центра по контролю заболеваний Грузии, общее количество зараженных в стране оставляет 1 917 и приближается к двум тысячам.

Вместе с тем за сутки из клиник выписаны 20 пациентов, общее число излечившихся составляет 1 354 человека. Скончались за время пандемии 19.

Minval.az