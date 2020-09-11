Правительство Израиля обсуждает возможность введения дополнительных ограничительных мер в стране из-за быстрого роста количества заражений COVID-19, сообщает The Jerusalem Post.

В четверг кабинет министров страны обсуждает, какие меры следует вводить в преддверии наступающих в Израиле праздников, насколько жесткими они должны быть.

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по данным некоторых СМИ, настаивает на введении режима изоляции на две-три недели со строгим соблюдением правил, а затем предлагает ослаблять их в зависимости от обстановки. Премьер заявил, что ему сообщили о том, что коронавирусные отделения в больницах загружены и скоро перестанут справляться с нагрузкой.

Однако многие политики считают, что такой карантин испортит израильтянам осенние праздники. В Израиле в сентябре будут праздновать Рош-ха-Шана, традиционный еврейский новый год, затем Йом-Кипур, один из важнейших праздников в иудаизме, а потом Суккот, еще один важный еврейский праздник.

В Израиле за последние сутки выявили более 4 тыс. зараженных коронавирусом, а за последнюю неделю от COVID-19 скончалось 90 человек.

С начала пандемии в Израиле было выявлено 144,6 тыс. заразившихся, но почти 110 тыс. человек уже выздоровели. В настоящий момент заражены 33,6 тыс. человек, более 1 тыс. заболевших умерли.

Minval.az