Военнослужащие, распространившие кадры с армянским диверсантом, уволены в запас. Об этом в ответ говорится в сообщении пресс-службы министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что необоснованное утверждение, распространенное в социальных сетях о том, что якобы военнослужащие уволены в запас в связи с тем, что задержали армянского разведчика, являются ложью и клеветой. Некоторые военнослужащие грубо нарушили соответствующий приказ о запрете использования смартфонов в азербайджанской армии. Так, эти военнослужащие, произведя фото- и видеосъемку задержанного армянского разведчика, отправили эти кадры близким родственникам, чем создали условия для их распространения в социальных сетях.

«По результатам предварительного расследования, проведенного по факту, виновные военнослужащие были уволены в запас, и собранные материалы направлены в Военную прокуратуру для дачи правовой оценки», — сообщили в министерстве.

Minval.az