Сотрудник российских спецслужб раскрыл полную картину провокации с задержанием 33 бойцов ЧВК в Минске. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, инициатором акции была Служба безопасности Украины. В частности, вскоре после инцидента выяснилось, что авиабилеты для группы «покупались на территории Украины, а фейковые номера телефонов приобретались «заочным путем» из Киева». Он добавил, что в последнее время появились новые данные, указывающие на причастность Киева к спецоперации.

Собеседник издания рассказал, что следы инцидента ведут к дому № 5/7 на улице Паторжинского в Киеве, где находится 5-е Управление Департамента контрразведки Службы Безопасности Украины.« В нем сидят четыре человека, которые и имеют отношение к «с треском провалившейся» провокации», — указал он.

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