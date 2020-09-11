Удовольствия от полового акта с любимым человеком или хорошей еды являются «божественными», заявил папа римский Франциск. Об этом сообщает AFP со ссылкой на книгу TerraFutura с высказываниями понтифика.

«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное», — сказал Франциск.

По словам понтифика, церковь всегда осуждала «бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие», но всегда принимала простое, человеческое и нравственное.

«Преувеличенная мораль», которая отрицает чувства, это «неправильная трактовка христианского послания», подчеркнул папа римский. По его мнению, удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.

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