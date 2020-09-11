Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, наличие которых является абсолютным противопоказанием для прививки от коронавируса. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

В частности, запрет распространаяется на пациентов, которые принимают иммунодепрессивные препараты — например, при онкологических заболеваниях. «Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — сказал он, отметив, что в любом случае разрешение на вакцинацию может выдать только лечащий врач больного.

Кроме того, иммунолог отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку и системные заболевания крови.

Minval.az