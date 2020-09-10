Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с блогером Алексеем Навальным одной из главных актуальных проблем политики Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она поставила произошедшее с блогером с один ряд с пожаром в лагере беженцев Мориа. Об этом она сказала на мероприятии фонда Конрада Аденауэра, посвященного 30-й годовщине воссоединения Германии и проблематике будущего демократии в европейских странах.

Канцлер отметила, что каждое поколение в Европе имеет свои задачи, нуждающиеся в решении.

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