Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов полагает, что за счет вакцинации и естественного течения COVID-19 к осени 2021 года можно будет говорить о формировании коллективного иммунитета.

«Перенесенное заболевание формирует иммунитет, длительность его мы еще оцениваем. Но те, кто переболел весной и летом, пока повторно не заболевают. Надеемся, что иммунитет будет более-менее продолжительным. За счет вакцинации и за счет естественного течения заболевания мы можем сформировать коллективный иммунитет к осени 2021 года», — сказал Лиознов журналистам в четверг.

Для коллективного иммунитета требуется наличие антител у 67-70% населения. На данный момент в России этот показатель составляет около 20%, отметил он.

Руководитель НИИ гриппа считает, что в течение нескольких месяцев появятся сразу несколько вакцин от COVID-19. «Более 100 вакцинных препаратов разрабатывается в мире. Мы ожидаем какой-то прорыв в ближайшие месяцы, когда будет накоплено достаточно данных. Вакцины будут, это лишь вопрос времени необходимого для регистрации и наработки нужного количества вакцины, чтобы она была доступна. В ближайшие полгода появятся несколько препаратов для профилактики», — сказал Лиознов.

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