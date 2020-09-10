Йеменские повстанцы-хуситы нанесли удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Об этом пишет Reuters.

По словам боевиков, им удалось поразить «очень важную цель» в городе с помощью трех беспилотников Samad3 и баллистической ракеты Dul-Faqqar. Они не конкретизировали, какую цель имеют в виду, а представители королевства пока не давали комментариев журналистам. Официальный представитель повстанцев Яхья Сариа отметил, что атаки на Эр-Рияд — это ответ хуситов «на постоянные нападения врага и затяжную блокаду страны».

Minval.az