Депутат, политолог Расим Мусабеков ответил на публикацию в Facebook народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева, который возмутился тем, что среди российских журналистов, отправившихся в Минск брать интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко, наличествовали «Симонян и Балаян» и что «на российских каналах выступают Кургинян, Саркисов, Шахназаров, Погосян, Кеосоян», но не видно наших соотечественников.

«Уважаемый Чингиз Абдуллаев сокрушается армянскому засилью в российском медиа-пространстве и публично задается вопросом, когда там появятся наши умные и яркие соотечественники. Должен заметить, что его озабоченность разделяют далеко не все, в том числе и я. Азербайджанцев нет на российских каналах не из-за слабого знания русского языка или недостатка интеллекта и образованности. Как раз в Азербайджане, в отличие не только от соседних Грузии и Армении, но даже Украины русский язык широко представлен в сфере образования, культуры, в СМИ. Нет и проблем с русскоязычными аналитиками, политиками и журналистами. А дело в том, что армяне в России готовы на всех телеканалах выступать даже большими шовинистами и имперцами, чем многие собственно русские. Все эти Балояны, Миграняны, Кургиняны, Шахназаряны, Симоняны и прочие как раз из данной категории. Азербайджанские аналитики и журналисты не хотят выходить в эфир российских теле и радио каналов и поливать грязью украинцев, грузин, США, Евросоюз, а тем более братскую Турцию. И это меня совсем не огорчает, а напротив, радует», – написал Мусабеков в своем «Фейсбуке».

Minval.az