Минобороны России, возможно, отправляет в Сирию ракетные комплексы «Гермес» для нанесения ударов по турецким танкам и другой бронетехнике, сообщили специализированные западные СМИ.

Комплекс проходит полевые испытания в условиях, приближенных к боевым, на территории, в настоящее время находящейся под контролем Сирийской Арабской Республики, а боевые испытания будут проходить под контролем российских военных, передает ИноСМИ со ссылкой на The National Interest.

По имеющейся информации, комплекс «Гермес» может одновременно уничтожить несколько единиц бронетехники противника с расстояния до 100 километров. Это могло бы обеспечить сирийскому режиму возможность уничтожить все турецкие силы в течение нескольких часов.

По мнению авторов материала, маловероятно, что «Гермес» будет использоваться таким образом, но намек ясен.

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