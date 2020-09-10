Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Госсекретаря США Майкла Помпео о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает Газета.ру».

Ранее Помпео заявил, что мировое сообщество ждет от России привлечения к ответственности виновных в инциденте.

«Еще раз повторяю: мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Прямые или косвенные указания на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему, эти намеки считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность», — заявил Песков.

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