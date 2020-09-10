Писатель Чингиз Гусейнов ответил на заявление Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, которая призвала российскую интеллигенцию не молчать и поддержать протестующих в Беларуси. Свое письмо он опубликовал в «Фейсбуке».

«Мы обращаемся к мировому сообществу с призывом защитить великую белорусскую писательницу, лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич от позорного деспотического режима Лукашенко, сфальсифицированными путями пришедшего к власти и всеми способами пытающегося сохранить власть. И ради сохранения себя во власти, как мы видим, он ни перед чем не останавливается. Мир свидетель, и ничего не утаить, как, в сущности, банды под ширмой АМОНа творят неслыханные злодеяния. А сейчас Лукашенко применил тактику точечного удара: насильственное выдворение из страны по надуманным предлогам госпереворота и захвата власти членов Координационного совета оппозиции, аресты, тюрьмы и пытки. Дела, слова и поступки Лукашенко свидетельствуют о его психической неуравновешенности – один лишь выход с автоматом в ранге президента к народу – тому наглядное свидетельство. Он не жалеет никого из представителей народа, беспощаден к каждому, кто с ним не согласен. А теперь он взялся за гордость Беларуси, – Светлану Алексиевич, не считаясь ни с ее международным авторитетом, ни с возрастом, ни со здоровьем. Попытка вторжения в ее квартиру – факт, неслыханный в государственной практике, потребовал по ее вызову журналистов, а послы стран Европейского союза – и это тоже неслыханно в истории новейшего времени — создать ей личную охрану, стать живым щитом перед произволом и насилием.

Создается впечатление, что мир не обладает действенным международным инструментом, способным останавливать беззастенчивый и циничный произвол власти в отношении собственного народа.

Невозможно наблюдать, какая угроза нависла над судьбой писательницы, постоянно рисковавшей своей жизнью ради того, чтобы сказать правду, став символом всечеловеческой совести», – пишет Гусейнов.

Алексиевич – единственный член президиума Координационного совета, находящийся на свободе и не покинувший страну. 9 сентября к ней в квартиру звонили неизвестные, после чего она попросила журналистов приехать к ее дому. Поддержать ее пришли и послы стран ЕС.

Minval.az