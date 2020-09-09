28-летняя американская певица Селена Гомес пожаловалась, что во время карантина испытывает трудности в том, чтобы устроить личную жизнь.

При этом певица отметила, что ее признание не следует воспринимать как призыв к действиям.

«Забавно, потому что это прозвучало так, словно я хочу завести бойфренда. Нет, я совсем не это имела в виду. С парнями все слишком сложно. Все мои бывшие считают меня сумасшедшей, но мне все равно, что они думают!» – цитирует певицу «Гордон» со ссылкой на блогера Никки де Ягер.

Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прейри, штат Техас. С 2012 года она строит сольную карьеру.

Певица состояла в отношениях с американским актером Тейлором Лотнером, канадским музыкантом Джастином Бибером и певцом из Торонто The Weeknd (Эйбелом Маккооненом Тесфайе).

В настоящее время певица одинока.

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