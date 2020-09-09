Министр иностранных дел Сергей Лавров возмутился работой властей Германии с российскими официальными запросами по делу госпитализированного Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы отправляем в Берлин», — сказал глава российского МИД. Лавров напомнил, что Германия не отвечала на запросы российской стороны больше недели и высокомерно реагировала на любые напоминания об этом.

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