Не менее 10 человек погибли, еще 10 ранены в среду в результате взрыва в центральной части Кабула, который произошел на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, сообщает афганский телеканал TOLO News.

Вице-президент не пострадал.

«Сегодня враги Афганистана еще раз попытались нанести вред Салеху, но им не удалось реализовать их дьявольский замысел. Салех не пострадал», — сообщил представитель канцелярии вице-президента Разван Мурад.

Наблюдатели отмечают, что покушение совершено спустя несколько дней после того, как Салех попытался поднять с Исламабадом вопрос о «линии Дюранда» — неразмеченной части границы между Афганистаном и Пакистаном длиной более чем в 2 тыс. км, которую Кабул границей не признает.

Minval.az