Американский бизнесмен, основатель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за сегодня, 8 сентября, потерял $13,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time, отражающий изменения состояний миллиардеров в реальном времени.

Маск переместился с пятого на седьмое место в десятке богатейших людей мира. Сейчас его состояние оценивается в $76 млрд, уточняет Forbes.

Состояние миллиардера сократилось из-за резкого падения стоимости акций Tesla. По данным сайта investing.com, акции компании стоили $341 за штуку, а падение цены с начала дня составило более 18%.

Акции Tesla Inc.подешевели после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включить их в индекс S&P 500, объединяющий бумаги крупнейших компаний на рынках США из различных секторов, пишет агентство Bloomberg.

Агентство называет падение акций Tesla Inc. крупнейшим с начала февраля.

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