Экс-вокалист группы The Temptations Брюс Уильямсон скончался от коронавирусной инфекции. Певец умер в своем доме в Лас-Вегасе. Ему было 49 лет. Печальную новость сообщил сын исполнителя в Facebook.

«В мире нет слов, которые могут выразить то, что я сейчас чувствую. Я люблю тебя, папочка, спасибо, что ты удивительный, спасибо, что ты любишь, спасибо за то, что ты есть, я молю Бога и мы встретимся снова. Я люблю тебя, папочка. Покойся с миром, король Уильямсон», — говорится в сообщении в соцсети.

Уильямсон стал участником The Temptations в 2006 году. Он выступал в коллективе девять лет. Уйти ему пришлось из-за лишнего веса. После этого артист выступал соло, отмечает «Корреспондент».

The Temptations — мужской вокальный коллектив, обладатель премии Грэмми. Группа выступает в жанрах ритм-н-блюз, фанк, диско и соул почти полвека, время от времени меняя состав.

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