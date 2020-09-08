В Чечне модератора оппозиционного Telegram-канала 1ADAT, движения, которое, по собственному утверждению, борется с «кадыровской диктатурой», похитили и заставили извиниться на камеру и сесть на бутылку. Об этом сообщает портал «Кавказ. Реалии».

На распространенном в соцсетях ролике запечатлен молодой человек, представившийся 19-летним Салманом Тепсуркаевым. Он говорит, что таким образом наказывает себя и передает эстафету администраторам 1ADAT.

Один из представителей Telegram-канала рассказал, что Тепсуркаев какое-то время модерировал чат 1ADAT. По словам собеседника издания, администраторы узнали его имя из видео, которое прислали с аккаунта модератора в общий чат активистов. Администратор канала также рассказал, что переписывался с пострадавшим — тот сообщил, что «проговорился кадыровцу, и за ним пришли». Затем связь с Тепсуркаевым прервалась.

В аппарате уполномоченного по правам человека при главе Чечни сообщили изданию, что знают о произошедшем, однако пострадавший и его родные в аппарат не обращались. В офисе омбудсмена заявили, что готовы заняться проверкой произошедшего. Комментариев правоохранительных органов по факту произошедшего пока нет.

В описании Telegram-канала 1ADAT говорится, что это народное движение, выступающее против «кадыровской диктатуры». В нем публикуется информация о похищениях и задержаниях на территории республики.

Minval.az