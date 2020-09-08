В Азербайджане выявлено еще 139 случаев заражения коронавирусом, 128 человек вылечились, один человек скончался.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 139 случаев заражения коронавирусом, 128 человек вылечились, один человек скончался.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2020/09/08 16:33
Раздел: Новость
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