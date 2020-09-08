Фильм «Степняк» (Çölçü) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева удостоен приза «Лучший художественный фильм» международного кинофестиваля Mirabilia International Film Awards 2020 (Италия), сообщил Trend автор картины.

Результаты были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией коронавируса COVID-19. 9 сентября в 21:00 по итальянскому времени состоится первая онлайн-встреча победителей с «Poltronissima» в Италии.

Фильм «Степняк» снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Картина удостоена более 55 призов и наград более 90 международных кинофестивалей и форумов.

Автор сценария — Видади Гасанов, оператор-постановщик — Рафиг Гулиев, художники-постановщики — Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры — Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор — Рауф Алиев, продюсеры — Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Вюсал Мехралиев, Саломе Демуриа (Грузия) и другие.

Сюжет фильма: Молодой степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней — новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь…

Minval.az