В Бакинском военном суде во вторник, 8 сентября, рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы (ГПС) Сакита Мурадова, Самига Азизова, Немата Панахова, Эльчина Велиева, Музаффара Намазова, Абдуллы Абдуллаева и Халиса Гулиева.

На процессе под председательством судьи Эльбеи Аллахвердиева было удовлетворено представление следственного органа, суд продлил меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении обвиняемых на 3 месяца, до 12 декабря.

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