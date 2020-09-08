Минобразования учло интересы родителей, которые опасаются отправлять своих детей в школу в связи с риском заражения. Об этом сказала начальник отдела Министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, эти родители должны подписать специальную форму обязательства.

«Подписав эту форму, родитель подтверждает свои обязательства. Оно гарантирует участие учащихся в виртуальных уроках, просмотр телеуроков, своевременное выполнение заданий, участие в малых и больших суммативных оцениваниях, которые регулярно будут проводиться в школе. Родитель может отказаться от участия своего ребенка в очных занятиях, подписав эти обязательства. В случае невыполнения обязательств, эти ученики будут отнесены к категории тех, чьи знания не были оценены, им может грозить оставление в классе на второй год», — цитирует ее АПА.

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