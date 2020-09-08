Членов Координационного совета оппозиции Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кривцова задержали на территории Украины. Об этом сообщает государственное агентство «Белта» со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в фейсбуке, что Родненкова и Кривцова насильно выдворили из Беларуси. «От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь», — сказал Геращенко.

В сообщении Госпограничной службы Украины говорится, что Колесникова не проходила пограничный контроль на границе. В отношении Родненкова и Кривцова сейчас определяют порядок пересечения госграницы.

«Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники пишет, что Колесникова порвала свой паспорт, когда ее пытались насильственно вывезти из Беларуси.

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