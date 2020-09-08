Лучшей валютой для хранения денег в ближайшие несколько месяцев останется швейцарский франк. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Так же хороший рост по отношению к доллару в последние полгода показали шведская и датская кроны. В целом, три европейские валюты по росту к американской с начала года опередили даже евро, отметил Бабин.

Доллар в ближайшей перспективе может оказаться волатильным на фоне внутриполитической неопределенности в США из-за предстоящих в ноябре президентских выборов, ультрамягкой монетарной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) и гражданских волнений, добавил эксперт.

Ранее эксперты предрекли доллару падение более чем на треть, 36 процентов, по отношению к евро в течение 2021 года. Американская валюта уже обвалилась на 11 процентов с пикового значения 2020 года по сравнению с корзиной основных валют.

Minval.az