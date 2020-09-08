Власти и волонтеры в некоторых провинциях Индонезии в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса применяют «инновационные» методы наказания нарушителей масочного режима, помещая их в катафалки и бутафорские гробы, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

В городе Проболинго в провинции Восточная Ява нарушителям предлагают посидеть в автомобиле-катафалке, в котором вместе с ними находятся пустой гроб для перевозки тел погибших от COVID-19, и представитель органов полиции или эпидемиологического контроля. Представитель властей читает нарушителю лекцию о масштабах пандемии и правилах эпидемиологической безопасности, а также предлагает нарушителю оценить собственные противоправные действия, сообщает газета.

Такому наказанию, в частности, подверглись около 50 торговцев на рынке Maron Market, которых внезапная проверка застала без масок. Маски выдавались им представителями властей бесплатно перед посадкой в катафалк, говорится в сообщении.

Помимо сидения в катафалке некоторые торговцы были также наказаны лишением права торговли на неделю, лишением идентификационной карточки гражданина Индонезии на три месяца и работами по уборке рынка и очистке канализационных траншей, сообщает газета.

Сотрудники агентства по поддержанию общественного порядка восточных районов индонезийской столицы Джакарты до недавнего времени помещали нарушителей масочного режима на несколько минут в открытые бутафорские гробы, установленные на улицах на всеобщее обозрение, пишет газета.

Пока нарушитель лежал в гробу, зрители могли его беспрепятственно фотографировать на свои смартфоны. Нарушителю при этом разрешалось закрыть от объективов лицо.

Наказание лежанием в гробу прекратил глава агентства Будхи Новиан, сделавший своим сотрудникам внушение за не совсем законную инициативу, сообщает издание.

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