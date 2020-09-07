Лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн пытался лишить жизни свою супругу Шэрон. Музыкант пребывал под действием наркотиков и начал душить женщину. Об этом рассказала сама Шэрон в документальном фильме Девять жизней Оззи Осборна, который вышел в прокат, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в 1989 году. Жена легендарного музыканта уложила детей спать и пришла в гостиную, где находился он сам.

По ее словам, она не узнала мужа. Он подошел к ней и сказал: «Мы приняли решение, что ты должна умереть». После этого Оззи метнул в супругу стул и начал ее душить.

Шэрон сумела нажать тревожную кнопку. Экипаж полиции прибыл в дом через несколько минут. Музыканту были предъявлены обвинения в покушении на убийство.

«Все, о чем я тогда думала, это мои дети. Это было самое страшное, что я могла ожидать», — поделилась Шэрон.

А музыкант рассказал, что в тот момент «чувствовал такое спокойствие, которое никогда в жизни не ощущал».

Напомним, что 71-летний Оззи Осборн женат на 67-летней Шэрон 38 лет. Рок-исполнитель известен своим скандальными выходками.

Minval.az