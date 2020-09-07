Уполномоченный по правам человека Сабина Алиева в рамках деятельности Национального превентивного механизма без предварительного предупреждения посетила следственный изолятор №3 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена АПА, в ходе визита были рассмотрены условия содержания, вопросы обращения, обеспечения права на питание, оказание медицинской помощи и др.

В рамках визита в конфиденциальном порядке были приняты находящиеся в учреждении несколько лиц, в том числе Тофиг Ягублу, который согласно распространившейся информации, отказался от приема пищи.

На приеме Т.Ягублу отметил, что предпринял этот шаг в знак несогласия с возбужденным в его отношении уголовным делом и судебным решением. Во время приема, в котором участвовал и врач, являющийся членом Национальной превентивной группы (НПГ) Омбудсмена, во избежание возникновения серьезных проблем со здоровьем ему были даны соответствующие рекомендации по возобновлению приема пищи, а руководству учреждения и медсанчасти – по осуществлению врачебного контроля над его здоровьем.

В рамках приема лицам, содержащимся в изоляторе, была предоставлена информация о полномочиях Омбудсмена и даны юридические советы по поднятым ими вопросам, некоторые обращения были рассмотрены на месте.

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