На акциях протеста 6 сентября в Беларуси «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» были задержаны 633 человека, сообщает пресс-секретарь МВД республики.

По данным ведомства, всего в стране в воскресенье прошли 42 протестные акции, общее число участников которых составило около 31 тысячи человек.

6 сентября в Минске прошел «Марш единства», на который, по оценкам СМИ, вышли не менее 100 тысяч человек. После окончания мирной акции милиция проводила задержания ее участников. Правозащитный центр «Весна» сообщил о не менее 194 задержанных в Минске.

По данным онлайн-платформы «Голос», в протестных акциях по всей стране в воскресенье участвовали более 170 тысяч человек.

Minval.az