Азербайджанские нефтепродукты попадают в Афганистан через перекупщиков и порой контрабандистов, что негативно сказывается на контроле над качеством продуктов.

Об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя информацию о задержке на таможне Афганистана 60 танкеров (речь идет о железнодорожных цистернах для сжиженного газа) сжиженного газа, ввезенных из Азербайджана одной из частных компаний Афганистана. Причиной задержки приводится низкое качество сжиженного газа и не соответствие его афганским стандартам.

«Наш НПЗ имени Гейдара Алиева производит основную часть сжиженного газа (LPG) в Азербайджане. Стандарт производства 20448-2018, по нему бутан в составе продукта должен быть не меньше 60 процентов, у нашего LPG он составляет около 75 процентов. Однако SOCAR сама не занимается экспортом этого продукта. Продается газ фирме ООО «MəişətMayeQaz», которая занимается его продажами внутри страны и за ее пределами. Насколько мне известно, эта фирма сама тоже непосредственно не осуществляет экспорт продукта в Афганистан, его привозят в страну другие перекупщики, то есть продукт вероятно проходит через несколько рук прежде чем попасть к конечному потребителю», — цитирует Ахмедова «Репорт».

Коснувшись уровня качества, которое отмечают СМИ в описываемом случае, Ахмедов отметил, что данный продукт не мог быть произведен в подобном составе на заводе Госнефтекомпании Азербайджана.

«LPG с нулевым содержанием бутана наверное просто не работал бы из-за нехватки горючего вещества, и это определенно бросилось бы в глаза и внутреннему потребителю. Поскольку информация в СМИ неполная, остаётся пока неясным, что же составляет основную массу продукта отправленного торговыми компаниями в Афганистан, если собственно сжиженного газа в нем так мало. Продукт необходимо перевозить в герметичных цистернах под давлением, поскольку он подвержен испарению. Нам неизвестно, в каких условиях перевозился продукт и что с ним произошло в пути или при переходе из рук в руки между торговыми компаниями», — сказал он.

Представитель SOCAR также добавил, что высокопоставленные представители правительства Афганистана некоторое время назад на встречах с руководством Госнефтекомпании изъявляли желание покупать нефтепродукты непосредственно у нашей компании. «По их словам, наши нефтепродукты попадают в Афганистан через перекупщиков и порой контрабандистов, что негативно сказывается на контроле над качеством продуктов. Думаю, есть перспектива налаживания непосредственных торговых отношений с афганской стороной в будущем. Тогда наша продукция будет достигать Афганистана с более высокой вероятностью в том же состоянии, в котором она покидает НПЗ имени Гейдара Алиева», — резюмировал Ахмедов.

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