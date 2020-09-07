Правительства Азербайджана и Исламской Республики Иран продолжают работу по сотрудничеству в сфере электроэнергетики.

Как сообщили в Минэнерго, в рамках мер, принятых в этом направлении, состоялось очередное заседание в формате видеоконференции двусторонней технической комиссии, созданной в целях продолжения совместной деятельности по строительству и эксплуатации гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз.

На встрече были детально обсуждены вопросы расчета затрат на строительство и ущерба по водоводам «Худафарин» и «Гыз Галасы», а также приобретение и установка оборудования для гидроэлектростанций.

В то же время состоялось первое заседание совместной технической комиссии по строительству гидроэлектростанций «Ордубад» и «Маразад» в формате видеоконференции. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам ускорения строительства гидроэлектростанции «Ордубад» и оценки потенциального воздействия строительства станции на окружающую среду.

На заседании было принято решение провести очередную встречу в Нахчыванской АР в конце сентября текущего года.

Minval.az