Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом приветствовал открытие воздушного пространства королевства для Израиля и призвал к урегулированию ситуации в Персидском заливе.

«Президент Трамп подчеркнул важность соглашения между Израилем и ОАЭ и обсудил пути укрепления региональной безопасности и процветания. Президент Трамп также призвал Саудовскую Аравию вести переговоры с другими странами Персидского залива, чтобы разрешить этот раскол», — говорится в сообщении, опубликованном Белым домом по итогам разговора.

Американский лидер также приветствовал открытие саудовского воздушного пространства для полетов между Израилем и ОАЭ.

31 августа первый коммерческий рейс, который выполнила израильская авиакомпания El Al в рамках соглашения Израиля и ОАЭ, приземлился в Абу-Даби. Самолет во время рейса пролетел через воздушное пространство Саудовской Аравии, получив соответствующее разрешение.

В августе при поддержке США власти Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений. Израильские чиновники надеются, что соглашение удастся подписать в сентябре.

ОАЭ стала одной из немногих арабских стран — после Египта и Иордании, согласившихся на мир с Израилем. Между тем, по данным региональных СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль ведет переговоры с другими арабскими и исламскими странами о нормализации отношений.

Minval.az