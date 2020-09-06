Elari совместно с MasterCard представили браслет SmartPay. У него всего одна функция — бесконтактная оплата. Экрана, шагомера и любой другой привычной начинки у него нет. Нет даже аккумулятора, поскольку зарядка аксессуару не требуется, отмечает «Лайфхакер».

Elari SmartPay представляет собой простой силиконовый ремешок со скрытым кармашком для NFC-чипа MasterCard, который поставляется в комплекте. Этот чип — уменьшенная до размеров «симки» пластиковая карта. Вы можете использовать его и без браслета. Достаточно просто поднести его к терминалу оплаты.

Если вы не хотите носить браслет, то в комплекте идёт специальный тренчик с кармашком под чип — вы можете надеть его на ремешок любых наручных часов и также оплачивать покупки в касание. Предварительно нужно лишь скачать мобильное приложение ELARI SmartPay, авторизоваться и пополнить свой кошелёк с карты.

В приложении можно настроить автопополнение, выбрать лимит на сутки или месяц, а также просто контролировать свои расходы при помощи наглядной статистики. Там же при необходимости можно заблокировать чип.

Minval.az